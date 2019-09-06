شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يصدر بيانا لتحديد منافذ بيع تذاكر مباراة الزمالك وبيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أنه بصدد إصدار بيانا مساء اليوم الجمعة، لتحديد منافذ بيع تذاكر مباراة الأبيض وبيراميدز، المحدد لها الثامنة من مساء الأحد المقبل، فى المباراة النهائية لبطولة كأس مصر، والمقرر إقامتها على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

أكد منصور أن تذاكر مباراة الزمالك وبيراميدز، يتم حاليا ختمها فى مديرية أمن الإسكندرية، وفقا لما قاله في إذاعة النادي الداخلية.

ووافقت الجهات الأمنية على حضور 20 ألف مُشجع لمباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر، وجاءت أسعار التذاكر كالتالى: 75 جنيه للدرجة الموحدة "الثانية و الثالثة"، و300 جنيه للدرجة الأولى، و750 المقصورة الرئيسية.