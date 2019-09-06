شكرا لقرائتكم يد الزمالك يفوز على المعادى 40 / 29 فى دورى المحترفين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك نظيره المعادى بنتيجة 40 /29 فى إطار دور ى المحترفين للكبار للموسم المحلى 2019 /2020 . يذكر أنه تم تأجيل لقاءى الزمالك فى المحترفين والمرتبط 24 ساعة لارتباط الأول بإقامة جمعية عمومية فى مقر النادى لنقل المنافسة إلى صالة ميت عقبة . فيما تقام الجولة الثانية يوم الخميس القادم بلقاءات بين كلا من ، الطيران مع الزمالك و المعادى مع الأوليمبى و هليوبوليس مع الأهلى و طلائع الجيش مع 6 أكتوبر وحدائق الأهرام مع سبورتنج و جزيرة الورد مع البنك الأهلى و الحوار مع أصحاب الجياد و محافظة الفيوم مع سموحة والزهور مع الجزيرة .

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