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شكرا لقرائتكم خالد لطيف يدلى بصوته فى عمومية الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
تنص لائحة نادي الزمالك شرط تسجيل 7 آلاف و500 عضو لاكتمال الجمعية العمومية للأبيض، حيث يحق لـ85590 عضو بالنادى التسجيل فى الجمعية العمومية، كما تنص اللائحة على توقيع غرامة قدرها 300 جنيه على كل عضو يتخلف عن التسجيل دون تقديم عذر كتابى مقبول.
وفتح باب التسجيل فى عمومية نادى الزمالك، فى التاسعة من صباح اليوم الجمعة، ولليوم الثانى على التوالى، بعدما فتح باب التسجيل فى التاسعة من مساء أمس الخميس واستمر حتى العاشرة مساءً فيما تستمر اليوم حتى التاسعة مساء وكذلك نفس الأمر فى اليوم الختامى، المقرر له غدًا السبت وذلك للتصويت على ميزانية السنة الجارية بالإضافة إلى التصويت على اعتماد فوز المرشحين بالانتخابات التكميلية بالمجلس.
ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية بند اعتماد الميزانية، بالإضافة إلى بند الانتخابات التكميلية بعدما فتح الزمالك باب الترشح على اربعة مقاعد، حيث فاز المرشحون للانتخابات بالتزكية وسيتم عرضهم على الجمعية العمومية للموافقة على انضمامهم للمجلس.
خالد لطيف
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