شكرا لقرائتكم أبها يهزم حطين ودياً بثنائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تغلب أبها على حطين ودياً 2 - 1، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين يوم الجمعة خلال فترة التوقف الدولي التي تنتهي منتصف سبتمبر الجاري.

وأحرز صالح آل عباس، المعار من النصر، هدفي اللقاء الودي. وسيلعب أبها مع الرائد في الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعدما خسر أمام الهلال في الجولة الأولى وفاز على ضمك في الثانية.