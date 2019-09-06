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أبها يهزم حطين ودياً بثنائية

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جدة - بواسطة طلال الحمود - تغلب أبها على حطين ودياً 2 - 1، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين يوم الجمعة خلال فترة التوقف الدولي التي تنتهي منتصف سبتمبر الجاري.

وأحرز صالح آل عباس، المعار من النصر، هدفي اللقاء الودي. وسيلعب أبها مع الرائد في الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير للمحترفين بعدما خسر أمام الهلال في الجولة الأولى وفاز على ضمك في الثانية.

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