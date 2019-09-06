شكرا لقرائتكم أبها يهزم حطين ودياً بثنائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - تغلب أبها على حطين ودياً 2 - 1، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين يوم الجمعة خلال فترة التوقف الدولي التي تنتهي منتصف سبتمبر الجاري.
وأحرز صالح آل عباس، المعار من النصر، هدفي اللقاء الودي. وسيلعب أبها مع الرائد في الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعدما خسر أمام الهلال في الجولة الأولى وفاز على ضمك في الثانية.
كانت هذه تفاصيل خبر أبها يهزم حطين ودياً بثنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.