شكرا لقرائتكم الشباب يتعادل مع الفيحاء في لقاء ودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تعادل الشباب مع الفيحاء 1 - 1، في المباراة الودية التي جمعتهما يوم الجمعة ضمن استغلالهما فترة التوقف الدولي المستمرة حتى الخميس المقبل.

وافتتح الشباب أهداف المباراة عند الدقيقة 16، فيما عادل روني فرنانديز للفيحاء من ضربة جزاء عند الدقيقة 53.

ويواجه الشباب نادي النصر في قمة الجولة الثالثة فيما يلعب الفيحاء أمام الهلال في الجولة نفسها.