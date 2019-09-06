شكرا لقرائتكم العدالة يخسر من الروضة بثلاثية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - خسر العدالة أمام الروضة 1 - 3 في المباراة الودية التي جمعتهما يوم الجمعة على ملعب نادي العدالة، ضمن تحضيرات الفريقين في فترة التوقف الدولي.

وسجل أهداف الروضة كل من رائد مقبول، هدفان، وزياد الحمل. ويفتتح العدالة الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالوقوع ضيفا على التعاون يوم الخميس المقبل، فيما سيلعب الروضة أمام الوشم في الحادي عشر من أكتوبر المقبل من منافسة دوري الدرجة الثانية السعودي.