فرج عامر يكشف عن اسم مدرب منتخب مصر القادم.. وحسن شحاتة مديرًا فنيًا للاتحاد المصري

كشف فرج عامر رئيس مجلس إدارة سموحة، عن اسم المدير الفني القادم لقيادة منتخب مصر، خلفاً للمكسيكى خافيير أجيرى الذى تمت إقالته مؤخرًا عقب خروج المنتخب من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى استضافتها مصر بعد الهزيمة أمام جنوب أفريقيا بهدف دون رد، ومعه إيهاب جلال المدير الفنى الحالى للمصرى فى منصب المدرب العام
كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة في وقت سابق أنه تم الاستقرار إيهاب جلال مديرا فنيا للمنتخب وتولى حسن شحاتة كمستشار فنى على أن يكون أو تولى شحاتة منصب المدير الفنى ومعه جلال مدرب عام وسيتم حسم هذا القرار خلال الأيام القليلة المقبلة.
كما ضمن عصام الحضرى تولى منصب حراسة مرمى المنتخب وهناك أسماء على منصب المدرب العام مثل ضياء السيد فى حالة تولى شحاتة منصب المدير الفني، إلى جانب محمد شوقى وحسنى عبد ربه وعماد متعب فى منصب المدرب
وكان اتحاد الكرة قد أعلن عن 5 أسماء مرشحة لتولي مهمة منتخب مصر، وهم حسن شحاتة وإيهاب جلال وحسام حسن وأحمد حسام ميدو وحسام البدري.وقال عامر عبر حسابه على موقع "فيس بوك": "كل الشواهد تؤكد أن إيهاب جلال هو المدير الفني القادم لمنتخب مصر".
واختتم: "حسن شحاتة سيكون مديرًا فنيًا للاتحاد المصري لكرة القدم".
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