“bein match” كورة لايف مباراة المانيا وهولندا بث مباشر يلا شوت HD يوتيوب كورة ستار بي ان...

يلعب منتخبي ألمانيا وهولندا اليوم الجمعة على ملعب مدينة هامبورج ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات يورو 2020، ويقد المنتخب الألماني والهولندي ضمن المجموعة الخامسة التي يتصدرها منتخب أيرلندا الشمالية برصيد تسعة نقاط، وهناك العديد من الجماهير تود معرفة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ألمانيا وهولندا اليوم مجانا على نايل سات عرب سات هوت بيرد، وهم ممن لا يمتلكون اشتراك في باقة قنوات بي إن سبورت الناقلة الحصري لمباريات التصفيات.

بث مباشر مباراة المانيا وهولندا يلا شوت يوتيوب yalla shoot ماتش المانيا وهولندا بث مباشر موبايل كورة أونلاين، بث مباشر المانيا وهولندا، نقدم لجميع متابعينا عبر المقال رابط مشاهدة مباراة المانيا وهولندا اليوم، يلا شوت مشاهدة مباراة المانيا وهولندا اليوم في إطار مباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

منتخب هولندا وصيف النسخة الأخيرة من مسابقة دوري الأمم الأوروبية المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد ثلاث نقاط فقط، ويسعى منتخب هولندا لرد الاعتبار في لقاء اليوم أمام ألمانيا وسيبحث عن تحقيق الفوز من أجل كسب الثلاث نقاط.

مباراة ألمانيا وهولندا بث مباشر كورة لايف

تنطلق مباراة ألمانيا وهولندا اليوم الجمعة 6-9-2019 في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة وفلسطين، وفي تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، فيما تنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساء بتوقيت الإمارات.

وقد كشفت بعض الصحف الرياضية صباح اليوم عن تشكيلة مباراة ألمانيا وهولندا اليوم في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية يورو 2020، والتي جاءت كالتالي:

سيدخل منتخب ألمانيا مباراة اليوم بتشكيل يضم كلاً من، مانويل نوير في حراسة المرمى، جوناس هيكتور – نيكو شولز – لوكاس كلوسترمان – ماتياس جينتر – توني كروس – جوشوا كيميش – إلكاي جوندوجان – تيمو فيرنر – لوكا فالدشميدت – سيرجبي جنابري.

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و سيدخل منتخب هولندا مباراة اليوم بتشكيل يضم كلاً من، ياسبر سيليسين في حراسة المرمى، دالي بليند – فيرجيل فان دايك – ماتياس دي ليخت – دينزل دومفريس – مارتن دي رون – جورجينيو فينالدوم – فرينكي دي يونج – ريان بابل – ممفيس ديباي – ستيفن بيرجوين.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة المانيا وهولندا اليوم مجانا

نوفر لكم الآن قائمة كبيرة من القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة المانيا وهولندا اليوم مجانا على نايل سات عرب سات هوت بيرد استرا سات والعديد من الأقمار الأخرى.

قناة ARENA SPORT / التردد، 11512 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat.

قناة Idman / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة CBC SPORT HD / التردد، 11135 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة Iran 3 / التردد، 11555 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Intelsat 902.

قناة IRIB Varzesh / التردد، 11881 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، ARABSAT.

قناة Canal + Sport 1 Afrique / التردد، 12530 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، N S S 7.

قناة Canal + Sport 1 Afrique / التردد، 11785 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Eutelsat Sesat W4.

قناة Rai 1 / التردد، 11766 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird 1-6.

قناة TVi Portugal / التردد، 12322 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hispasat 1a.

قناة Eleven Sports 1 HD Portugal / التردد، 12398 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hispasat.

قناة Rah-e-Farda / التردد، 11293 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Afghansat 1.

قناة FOX SPORTS Eredivisie 4 / التردد، 11739 أفقي / معدل الترميز، 29900 / القمر، Astra 3A.

قناة TRT SPOR HD / التردد، 11054 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Turksat 1C.

قناة AZ Tv / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة 3 Sport / التردد، 11293 عمودي / التردد، 11293 عمودي / القمر، Afghansat 1.

قناة Polsat Sport / التردد، 11158 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

قناة Canale 5 Italia / التردد، 11917 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

قناة RTS 1 Serbia / التردد، 11554 افقي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Eutelsat W2.

قناة Sky Sport 1 Deutschland / التردد، 12031 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 1B 1H 2C.

قناة BT Sport 2 HD / التردد، 12515 أفقي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra 2A 2B 2D.

قناة TVP Sport HD / التردد، 10834 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

قناة Ziggo Sport Select HD / التردد، 12129 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 3A.

قناة Club RTL / التردد، 12722 أفقي / معدل الترميز، 23500 / القمر، Astra 1B 1H 2C.

قناة ZDF HD / التردد، 11054 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot bird.

قناة Negaah TV / التردد، 11231 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر Afghansat 48°E.

قناة Maiwand TV / التردد، 11885 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر Y1A.

قناة SRF Zwei HD / التردد، 10971 أفقي / معدل الترميز، 29700 / القمر، Hot Bird.

قناة M4 Sport / التردد، 11900 أفقي / معدل الترميز، 28000 / القمر، THor 2/3.

قناة Movistar Liga De Campeones / التردد، 11259 عمودي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra.

كورة ستار مباراة المانيا وهولندا بث مباشر

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تبقي القليل على انطلاق اللقاء وسنتابع معكم نتيجة مباراة المانيا وهولندا بث مباشر اليوم، كونوا معنا بعد قليل.

انطلقت مباراة المانيا وهولندا الآن بث مباشر كورة لايف اون لاين، ووجود ضغط كبير ملحوظ من جانب عناصر منتخب هولندا بحثاً عن التسجيل.

وفي الدقيقة التاسعة من زمن المباراة يستطيع اللاعب جنابري تسجيل أول أهداف مباراة المانيا وهولندا الشوط الأول لتصبح نتيجة مباراة المانيا وهولندا الآن الشوط الأول 1-0 لصالح الماكينات الألمانية.