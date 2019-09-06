شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. دقيقة حداد على روح محمود أحمد على فى مباراة مصر والكاميرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مباراة منتخب مصر لناشئات الكرة الطائرة والكاميرون فى إطار ثان أيام منافسات المجموعة الأولى ببطولة العالم التى تستضيفها مصر بالصالة المغطاة التابعة لهيئة قناة السويس بالإسماعيلية، الوقوف دقيقة حداد على روح المرحوم اللواء محمود أحمد على ، رئيس اللجنة الأولمبية الأسبق الذى وافته المنية اليوم.

يذكر أن محمود أحمد على ، كان يتولى رئاسة اتحاد السلة فى الفترة من1996 حتى 2000 وتم تعيينه لمدة عام من 2003 حتى 2004 وفاز بالانتخابات الجمعية العمومية من 2004 حتى 2012.

وافتتح منتخب مصر مشواره بالبطولة بالفوز على بورتوريكو في مباريات الجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الأولى بنتيجة 3-1 في عدد الأشواط، وجاءت نتائج الأشواط كالتالى: (26 /24)، (25 /20)، (30 /28)، (25 /21).

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وتستضيف الصالة المغطاة التابعة لهيئة قناة السويس بالإسماعيلية مباريات المجموعتين الأولى والثانية، فيما تقام مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة فى استاد القاهرة.

وتضم المجموعة الأولى منتخب مصر المضيف بجانب دول بورتريكو والبرازيل والصين والكاميرون أما المجموعة الثانية تضم إيطاليا وكوريا الجنوبية وأمريكا وكندا والمكسيك، والمجموعة الثالثة تضم منتخبات دول روسيا وبيلا روسيا والأرجنتين وتايلاند ورومانيا والرابعة تضم دول تركيا واليابان وبيرو وبلغاريا والكونغو الديمقراطية.

ويشارك فى بطولة كأس العالم للكرة الطائرة للناشئات تحت 18 سنة هذا العام فرق من 20 دولة من مختلف دول العالم، حيث يشارك 20 منتخبًا هم، البرازيل وكندا والأرجنتين وبلغاريا والكاميرون وإيطاليا وبيلاروسيا والكونغو والصين وكوريا ورومانيا واليابان ومصر والمكسيك وروسيا وبيرو وبورتريكو وتايلاند وتركيا وأمريكا.



