شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. رئيس الزمالك يمنح الجمعية العمومية "كلمة سر" لشطب عضوية أى أهلاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه مرتضي منصور رئيس الزمالك، رسالة إلى أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك المقامة داخل مقر النادي الأبيض بقلعة ميت عقبة والتي انطلقت منذ صباح أمس الخميس وتستمر حتي التاسعة من مساء الغد.

وطالب مرتضي منصور، أعضاء الزمالك، بالدعاء للفريق الأبيض قبل مباراته المهمة مع بيراميدز التي ستقام بعد غد الأحد، علي استاد برج العرب، في نهائي بطولة كأس مصر، متمنيا إن يتوج الفريق بلقب البطولة في اللقاء الذي سيشهد حضور 20 ألف مشجع بعد موافقة الجهات الأمنية.

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وهدد رئيس الزمالك بشطب الأعضاء الأهلاوية بالنادى، موجها رسالة مشفرة لأعضاء النادى.