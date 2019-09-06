شكرا لقرائتكم خبر عن لمسة وفاء. بيراميدز يدعى مالكه القديم لحضور مباراة الزمالك فى نهائى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى محمود الأسيوطى المالك الأسبق لفريق الأسيوطى وبيراميدز الحالى، دعوة من إدارة النادى لحضور نهائى كأس مصر أمام الزمالك، فى لمسة للشخص الذى أسس النادى، قبل أن يبعه وتنقل ملكيته للمستشار لتركى آل الشيخ والذى بدوره باعه نهاية الموسم المنقضى للأماراتى الشامسى مالكه الحالى.

ونشر الأسيوطى عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى معلقا على الأمر بالقول :" بكل سرور تلقيت دعوه اليوم من إدارة نادي بيراميدز لحضور نهائي كأس مصر ولهم كل الشكر وسوف أحضر النهائي إن شاء الله في ملعب برج العرب" .

ويلاقى فريق بيراميدز بقيادة الفرنسى سبستيان ديسابر نظيره الزمالك فى نهائى كأس مصر والمقرر لها بعد غدا الأحد والتى يستضيفها ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.