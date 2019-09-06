بيراميدز يعلن جاهزية عبدالله السعيد أمام الزمالك فى نهائى كأس مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مسئولو نادى بيراميدز جاهزية لاعبه عبد الله السعيد لنهائى كأس مصر أمام الزمالك فى المباراة المقرر لها بعد غدٍ الأحد على استاد برج العرب بالإسكندرية. وكتب مسئولو بيراميدز عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" :" الكابيتانو عبد الله السعيد جاهز لمباراة نهائي الكأس أمام الزمالك". Advertisements كان السعيد قد غاب عن مباراتي بيراميدز أمام حرس الحدود، في دور الثمانية لكأس مصر، وإيتوال الكونغولي في إياب دور التمهيدي الأول من بطولة الكونفيدرالية الافريقية، بسبب إصابته في عضلة السمانة.

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