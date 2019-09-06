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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدلي خالد لطيف عضو اتحاد الكرة السابق ، على الإدلاء بصوته والانتخاب فى عمومية الأبيض المنعقدة الآن، بمقر النادى بميت عقبة، للتصويت على اعتماد ميزانية القلعة البيضاء، والانتخابات التكميلية.

تنص لائحة نادي الزمالك شرط تسجيل 7 آلاف و500 عضو لاكتمال الجمعية العمومية للأبيض، حيث يحق لـ85590 عضو بالنادى التسجيل فى الجمعية العمومية، كما تنص اللائحة على توقيع غرامة قدرها 300 جنيه على كل عضو يتخلف عن التسجيل دون تقديم عذر كتابى مقبول.

فتح باب التسجيل فى عمومية نادى الزمالك، فى التاسعة من صباح اليوم الجمعة، ولليوم الثانى على التوالى، بعدما فتح باب التسجيل فى التاسعة من مساء أمس الخميس واستمر حتى العاشرة مساءً فيما تستمر اليوم حتى التاسعة مساء وكذلك نفس الأمر فى اليوم الختامى، المقرر له غدًا السبت وذلك للتصويت على ميزانية السنة الجارية بالإضافة إلى التصويت على اعتماد فوز المرشحين بالانتخابات التكميلية بالمجلس.

يتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية بند اعتماد الميزانية، بالإضافة إلى بند الانتخابات التكميلية بعدما فتح الزمالك باب الترشح على اربعة مقاعد، حيث فاز المرشحون للانتخابات بالتزكية وسيتم عرضهم على الجمعية العمومية للموافقة على انضمامهم للمجلس.

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خالد لطيف يدلي بصوته فى عمومية نادي الزمالك

لطيف يدلي بصوته فى عمومية نادي الزمالك