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فايلر يطلب الإطلاع على اللائحة المالية في الأهلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للأهلي لائحة الفريق المالية من أجل دراستها جيداً ومناقشتها مع لجنة التخطيط للرة بالنادي وكذلك مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق.

ويرغب المدرب السويسري في معرفة بعض النقاط الخاصة بمبدأ الثواب والعقاب من أجل فرض مزيداً من الانضباط بالفريق والنظام وتوقيع عقوبات قاسية على ي لاعب يخرج عن النص .

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ورغم أن المدير الفني الجديد للأهلي تولّى المسئولية منذ أيام قليلة إلا أنه أستفسر عن أدق التفاصيل عن لاعبي الفريق وطلب تحاليل وفحوصات وتقارير طبية شاملة عن أي لاعب بجانب الإحصائيات التى من شأنها مساعدة الجهاز الفني على تقييم اللاعبين ومدى مشاركتهم مع الفريق الفترة الماضية.

ويناقش فايلر مع مسئولو النادي اللائحة المالية وكذلك مكافآت الفوز والتتويج بالبطولات وإبداء رأيه في هذه الأمور حتى يتم إجراء تعديلات على اللائحة إذا لزم الأمر.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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