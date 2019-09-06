الان تتابع الشباب والفيحاء يتعادلان وديا.. والجهيم يخرج مصاباً والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - الرياض - عبدالمجيد بن طالب انتهت مباراة الشباب و الفيحاء الودية مساء اليوم، على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين Advertisements استغلها مدربا الفريقين ضمن فترة توقف الفيفا للمنتخبات. واستطاع الشباب التسجيل أولاً برأسية أحمد شراحيلي بالشوط الأول لينتهي الشوط بتقدم الشباب بهدف و شهد الشوط الأول خروج اللاعب حمد الجهيم للمستشفى إثر تعرضه للإصابة في عضلة الساق الخلفية. وتمكن الفيحاء من تحقيق هدف التعادل بالشوط الثاني من ضربة جزاء المحترف التشيلي روني فرنانديز.

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