الان تتابع ‏”شقا” تحسم الشوط الأول الرئيسي وتحقق أفضل توقيت زمني لمنافسات اليوم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهد ميدان محافظة الطائف للهجن مساء هذا اليوم الجمعة انطلاق 13 شوطا ضمن المنافسات الختامية لمهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية لسن الحقايق على مسافة 2 كم. وشهدت الأشواط أجواء حماسية وحضور عشاق ومحبي رياضة الهجن وجاءت نتائج هذه الأشواط على النحو التالي: ‏ الشوط 1 ” شقا” المالك: فلاح فهد الهاجري حيث حققت افضل توقيت لكافة الأشواط الصباحيه والمسائية الشوط 2 ” سعد ” لـ راقي عبدالله المكيرش

‏ الشوط 3 “الفايزه” لـ محمد صالح آل رزق

‏الشوط 4 “شامان ” لـ نياف سلمان المغيري

‏الشوط 5 “سيوف” لـ صالح فرج ال رزق

‏الشوط6 “مذخور ” لـ سعد فناطل العنزي

‏الشوط 7 ” مشاكسه ” لـ فهد عبدالله الشمري

‏الشوط 8 “شاهين ” لـ احمد علي البريكي

‏الشوط 9 “امجاد” لـ محمد سلمان الدوسري

‏الشوط 10 “الغزال ” لـ على محمد المري

‏الشوط 11 ” غرابيل ” لـ حشر ظفر الهاجري

‏الشوط 12 “بشار” لـ علي محمد المري

‏الشوط 13 “إنجاز ” لـ سالم راشد المحرق

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