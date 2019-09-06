شكرا لقرائتكم خبر عن 50 ألف جنيه مكافأة لكل لاعب بالزمالك للفوز بالكأس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتظم الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، فى معسكر مغلق، السبت، بأحد فنادق الإسكندرية للمبيت به ليلة مباراته المهمة والفاصلة أمام نظيره بيراميدز فى نهائى مسابقة كأس مصر المقرر، الأحد، على أرض ملعب استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، وفضّل الجهاز الفنى الدخول فى معسكر مغلق لضمان التركيز والابتعاد عن النادى أثناء انعقاد الجمعية العمومية، حيث خاض الفريق تدريباته اليومين الماضيين على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس. وعكف الجهاز الفنى بقيادة الصربى ميتشو ومعاونيه أيمن عبد العزيز، وأحمد عبد الرؤوف، وكبار اللاعبين شيكابالا وحازم إمام وطارق حامد ومحمد عبد الشافى، على عقد جلسات فردية وجماعية مع اللاعبين، خصوصًا الجدد وصغار السن، من أجل تأهيلهم نفسيًا وتحفيزهم على الفوز، لاسيما أن بعضهم يخوض أول مباراة نهائية له مع الأبيض. وطالب شيكابالا اللاعبين بهدوء الأعصاب قبل وأثناء المباراة وعدم الانشغال بأى أمور خارج المستطيل الأخضر، وشدد خلال كلمته مع اللاعبين على هامش التدريبات بالتعامل مع المباراة بأعصاب هادئة كونها مباراة عادية مثل مواجهتى المقاصة والاتحاد السكندرى،

وطالب اللاعبين ببذل ما بوسعهم فى أرض الملعب وتقديم أداء يليق بهم وبحجم المباراة التى تضمن لهم إضافة لقب جديد لتاريخهم وجماهير القلعة البيضاء التى تنتظر هذا اللقب من اللاعبين. يأتى هذا فيما استقر «ميتشو» على الاعتماد على التشكيل الأساسى للفريق وعدم إجراء تغييرات كثيرة فى القوام الرئيسى والاعتماد على اللاعبين الأجهز فنيًا للاستفادة من خبرتهم وجاهزيتهم الفنية والبدنية، وشهدت الساعات القليلة الماضية مناقشات بين ميتشو ومعاونيه حول إمكانية المغامرة ببعض المفاجآت فى التشكيل أمام بيراميدز إلا أن الجميع استقر فى النهاية على عدم المغامرة من البداية والاحتفاظ ببعض الأوراق الرابحة على مقاعد البدلاء والاستعانة بهم وفقًا لسير المباراة وطريقة اللعب التى يتم تغييرها بناءً على سير ونتيجة اللقاء مثلما حدث أمام الاتحاد السكندرى. وتبنى بعض أعضاء الجهاز الفنى فكرة الاعتماد على إمام عاشور من البداية، قبل أن يقرر ميتشو تأجيل البت فى التشكيل النهائى للمحاضرة الفنية الأخيرة قبل المباراة، فيما يشهد الجهاز الفنى انقسامًا حول الدفع بأوباما كأساسى فى المباراة، وتزايدت فرصة مصطفى محمد فى حجز مكان له فى التشكيلة الأساسية لاستغلال إتقانه لإنهاء الهجمات والوصول لمرمى أحمد الشناوى، حارس بيراميدز، بشكل أفضل من عمر السعيد إلا أن الاعتماد على الأخير كمحطة خارج منطقة جزاء المنافس يجعل ميتشو يفكر فى الاعتماد عليه أيضًا. فى سياق متصل، رصد مرتضى منصور، رئيس النادى، مكافآت خاصة للاعبين والجهاز الفنى فى حال تخطى بيراميدز واقتناص لقب الكأس البطولة المحببة والمفضلة لدى جماهير الأبيض والتى يحتفظ بلقبها من النسخة الماضية. وعلمت «المصرى اليوم» أن إدارة الزمالك رصدت 50 ألف جنيه لكل لاعب فى حال الفوز بالكأس لتحفيز اللاعبين على القتال من أجل اقتناص الكأس بشكله الجديد، ليكون الأبيض هو أول الفرق تتويجًا بالكأس الجديدة. وشدد منصور على أن المباراة تليق بنهائى الكأس وأن من يستحق التأهل للمباراة النهائية تأهل بالفعل، مؤكدًا أنه طالب لاعبيه بالاستمتاع بالمباراة والسعى وراء تكليل مجهودهم هذا الموسم بلقب ثالث، بعد الفوز بالكونفيدرالية الإفريقية والسوبر المصرى السعودى، وقال: «ما يهمنى ويهم جماهير الزمالك فى مباراة الغد أن نرى 11 راجل فى أرض الملعب وأن يؤدى اللاعبون ما عليهم طوال الـ90 دقيقة بغض النظر عن النتيجة النهائية، لأن الفوز والبطولات مجرد رزق وتوفيق، لكن يسبقها أداء رجولى وقتالى وأن يقوم الجميع بدوره على أكمل وجه حتى يكون التوفيق حليفه فى الفوز والتتويج باللقب». ووجه رئيس القلعة البيضاء إنذارًا للجماهير التى ستحضر المباراة بعد زيادة العدد إلى 20 ألف متفرج، مؤكدًا أنه لن يسمح بأى خروج أو تجاوز من الجماهير، سواء فى حق بيراميدز ولاعبيه أو فى حق أى ناد آخر، وقال: «تجربة حضور الجماهير غدًا اختبار حقيقى للجماهير لكتابة شهادة ميلاد حضورهم لمباريات الدورى وعودة الحياة لطبيعتها فى الملاعب المصرية».

فى شأن آخر، يعقد فى التاسعة مساء السبت، الاجتماع الختامى للجمعية العمومية العادية لمناقشة الميزانية والتصويت عليها وعلى اعتماد فوز الرباعى أشرف ذكى وأحمد مرتضى وأحمد عادل وحمادة أنور بالتزكية، فى الانتخابات التكميلية للمجلس، وأكد اللواء علاء مقلد، عضو المجلس، القائم بأعمال المدير التنفيذى، أن اللجنة المشرفة على الجمعية ستعلن نتيجة التصويت على الميزانية والانتخابات التكميلية فور الانتهاء من عمليات فرز الأصوات.