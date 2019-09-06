شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: ميسي يحق له الرحيل عن برشلونة في الوقت الذى يريده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف تقرير صحفى إسبانى أن النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى بإمكانه فسخ عقده مع برشلونة، فى نهاية أى موسم.

ووفقا لما ذكرته صحيفة (آل باييس) الإسبانية، فإن «البرغوث» لن يكون مضطرا للانتظار حتى صيف 2021، عندما سينتهى عقده الحالى مع البارسا، حيث إنه بإمكانه فسخ العقد فى نهاية كل شهر يونيو، والذى كان قد وقع عليه فى 2017.

وسيعتمد فسخ العقد فقط على ميسى، قائد برشلونة، الذى جدد عقده مع البلوجرانا 8 مرات منذ 2005.

وأضافت الصحيفة، نقلا عن مصدر من داخل برشلونة «اتفقنا على منحه القرار حال رغبته فى التوقف عن الاستمرار مع الفريق، فى نهاية كل موسم.. هكذا اتفق الطرفان».

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وأوضحت أن هذا الشرط فى العقد يسمح لميسى (32 عاما) بالرحيل عن برشلونة، طالما كان ذلك خارج أوروبا، حال رغبته فى إنهاء مشواره بالأرجنتين.

بدأ ميسى بلعب كرة القدم فى سن مبكرة وسرعان ما تم اكتشاف قدراته على يد برشلونة. وغادر روساريو القائمة على فريق شباب نيولز أولد بويز فى عام 2000 وانتقل مع عائلته إلى أوروبا، كما عرض برشلونة له العلاج لنقص هرمونات النمو. فى أول ظهور له فى موسم 2004-٢٠٠٥، حطم رقمًا قياسيًّا مسجلًا باسم فريقه لأصغر لاعب يسجل هدفًا فى الدورى. وتم تكريمه، ولكن التكريم الأكبر بالنسبة له كان فوز برشلونة بالدورى فى أول موسم له معه، إذ حصل على كأس الدورى وكأس السوبر الإسبانى وكأس دورى أبطال أوروبا فى سنة 2006. بدأت انطلاقته فى موسم 2005–06 بانضمامه للفريق الأول، وفى موسم 2006–07 سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) فى الكلاسيكو، وأنهى الموسم برصيد 14 هدفًا فى 26 مباراة. وربما كان موسم 2008–09 من أنجح مواسمه، حيث إن ميسى سجل فيه 38 هدفًا ولعب دورًا أساسيًا فى الحصول على الثلاثية: لقب الدورى وإسبانيا ودورى الأبطال. وفى الموسم التالى 2009–10، سجل ميسى 47 هدفًا فى جميع المسابقات، ليتمكن من معادلة رقم رونالدو السابق مع برشلونة. وتفوق على هذا الرقم فى موسم 2010–11 بثلاثة وخمسين هدفًا فى جميع المسابقات.

قبل بداية موسم 2015–16 فى أوروبا كان ميسى قد فاز مع برشلونة بسبعة ألقاب دورى إسبانى، وأربعة ألقاب دورى الأبطال، وسجل فى نهائيين، ضد مانشستر يونايتد فى نهائى دورى أبطال أوروبا عامى 2009 و2011. وعلى الرغم من أنه لم يكن متواجدًا على أرضية الملعب حينما فاز برشلونة على أرسنال فى نهائى دورى أبطال أوروبا لعام 2006، إلا أنه تسلم ميدالية الفائزين بالبطولة. بعد تسجيله 12 هدفًا فى دورى أبطال أوروبا 2010–11، أصبح ميسى ثالث لاعب (بعد جيرد مولر وجان بيير بابان) يعتلى صدارة الهدافين فى ثلاثة مواسم متتالية فى بطولة كأس الأندية الأوروبية. ومع ذلك، يُعتبر ميسى أول من فاز بلقب هداف دورى أبطال أوروبا لمدة ثلاث سنوات متتالية بعد تغيير دورى الأبطال فى عام 1992.

كان ميسى هداف كأس العالم للشباب تحت 20 سنة 2005 برصيد ستة أهداف، من بينها اثنان فى المباراة النهائية. بعد ذلك بوقت قصير، أصبح لاعبا مهما وأساسيا فى المنتخب الأرجنتينى. فى عام 2006، أصبح أصغر أرجنتينى يلعب فى بطولة كأس العالم لكرة القدم وحصل على الميدالية الفضية فى بطولة كوبا أمريكا فى العام التالى. فى عام 2008، فى بكين، فاز بأول ألقابه الدولية، وهى الميدالية الذهبية الأولمبية، مع المنتخب الأرجنتينى الأولمبى، أهم إنجازاته مع المنتخب الأول منتخب الأرجنتين قيادته للمباراة النهائية فى بطولة كأس العالم عام 2014 التى أُقيمت فى البرازيل لكن المنتخب الأرجنتينى اكتفى بالمركز الثانى والميدالية الفضية بعد الخسارة أمام المنتخب الألمانى بنتيجة 0–1 بعد أن امتدت المبارة النهائية إلى شوطين إضافيين وحصل ميسى على جائزة أفضل لاعب فى البطولة. فى أواخر يونيو 2016 وخلال كوبا أمريكا المئوية أصبح ميسى الهداف التاريخى لمنتخب بلاده قبل أن يعتزل اللعب للمنتخب عقب خسارته البطولة أمام منتخب تشيلى بركلات الترجيح يوم 27 يونيو 2016، ثم تراجع عن قراره فيما بعد.