شكرا لقرائتكم خبر عن «فايلر» يطلب «ودّية» قبل مواجهة كانو سبورت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، إقامة مباراة ودية الأسبوع الجارى قبل السفر إلى غينيا الاستوائية، للتأكيد على بعض النواحى الفنية والخططية التى يرغب بتطبيقها بشكل عملى فى أول مباراة رسمية له مع الفريق أمام كانو سبورت المقرر لها 14 سبتمبر الجارى، فى إطار مباريات الذهاب لدور الـ32 بدورى أبطال إفريقيا، ومن المنتظر أن تطير البعثة إلى غينيا الاستوائية يوم 11 من الشهر نفسه، برئاسة طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة.

ويحرص فايلر، فى الفترة الحالية، على تجهيز اللاعبين من خلال التدريبات البدنية والفنية والتركيز بشكل أكبر على التحركات دون كرة، كما يركز على كيفية إنهاء الهجمات مع استغلال الكرات العرضية والتصويبات من داخل وخارج منطقة الجزاء.

كما عقد محاضرات نظرية مع اللاعبين، وإيقاف المران أكثر من مرة لتصحيح الأخطاء وإسداء النصائح والتعليمات لبعض اللاعبين بشكل فردى، مع الحديث بشكل جماعى عن التحرك والانتشار داخل أرض الملعب.

كما منح راحة من التدريبات، أمس الجمعة، على أن يستانف الفريق تدريباته الجماعية، اليوم السبت، على أرض ملعب مختار التتش، لمواصلة التحضير لمواجهة كانو سبورت فى ذهاب دور الـ32 بدورى أبطال إفريقيا.

Advertisements

كما بدأ رينيه فايلر ثورة التصحيح داخل القلعة الحمراء، بعدما وضع يده على بعض نقاط الضعف فى الفريق وكان أبرزها ظاهرة إهدار الفرص السهلة من جانب المهاجمين أمام المرمى، وذلك بعدما تسلم المدير الفنى التقرير الخاص بلاعبى هجوم الأهلى، وأبدى المدرب السويسرى تحفظه من أرقام وإحصائيات ثنائى الهجوم المغربى وليد أزارو ومروان محسن، لاسيما أن الأول لم يسجل سوى 6 أهداف فقط على مدار الموسم الماضى بالكامل، ويرى أنه رقم ضئيل مقارنة بعدد دقائق اللعب.

وشارك أزارو فى 29 مباراة بالموسم الماضى ولم يسجل سوى 7 أهداف منها 6 فى الدورى وهدف وحيد فى دورى الأبطال، فيما شارك مروان محسن فى 23 مباراة، وسجل 8 أهداف فقط، بواقع 6 أهداف فى الدورى وهدفين فى دورى الأبطال، ويرى فايلر أن ثنائى هجوم الأهلى بحاجة للتطوير وتدريبهم على استغلال الفرص أمام المرمى بدلًا من إهدار الفرص السهلة.

من جهة أخرى، يؤدى اللاعب محمد محمود المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلى تمهيدًا لعودته من جديد إلى المشاركة فى المران الجماعى، بعد تعافيه من الإصابة التى تعرض لها وأبعدته عن المشاركة مع الفريق.

ويؤدى محمد محمود تدريباته وفقًا للبرنامج الذى عاد به من ألمانيا بعد إجراء جراحة الرباط الصليبى ويشتمل على جانب بدنى وجزء كبير من تدريب الكرة إلى جانب جلسات الجيم، ومن المنتظر أن يخضع اللاعب لبرنامج بدنى بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلى.

ويخضع محمد محمود وسعد سمير ورامى ربيعة، لاعبو الفريق المصابون، لبرنامج علاجى وتأهيلى، فيما اقترب محمود وحيد من العودة للمشاركة الجماعية.