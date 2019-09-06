شكرا لقرائتكم خبر عن محمود أحمد علي.. وداعًا «قلب الرياضة الطيب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ساد الحزن الوسط الرياضى، لوفاة اللواء محمود أحمد على، رئيس اللجنة الأوليمبية الأسبق، الذى وافته المنية، أمس، وتم تشيع جثمانه من مسجد الفتح بالمعادى.

وحرص عدد كبير من الرياضيين على وداع ونعى الراحل العظيم، الذى خدم الرياضة على مدار أكثر من 40 عامًا، شغل خلالها العديد من المناصب، أبرزها رئاسة اتحاد السلة فى الفترة منذ 1996 حتى 2000، وتم تعيينه لمدة عام من 2003 حتى 2004، ثم فاز فى انتخابات الجمعية العمومية من 2004 حتى 2012، وتولى رئاسة اللجنة الأوليمبية المصرية خلال الفترة من 2008 إلى 2012، وكان الراحل يمتاز بالطيبة الشديدة والتسامح، وهو ما جعل الكثيرين ينعونه بعبارة: «مات قلب الرياضة الطيب»، وكان يمتلك رؤية متميزة للنهوض بالرياضة من خلال العمل على السعى لتوسيع قاعدة الممارسة لإفراز موهوبين فى جميع المجالات، وكان من أوائل مَن أطلقوا حملات الرياضة «أسلوب حياة». ومن المقرر أن تقوم وزارة الرياضة واللجنة الأوليمبية بإقامة حفل تأبين للراحل فى بمقر اللجنة. كما نعى الراحل عدد كبير من الإتحادات والأندية من بينها الأهلى والإتحاد السكندرى.

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من جانبه، تقدم الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وقيادات الوزارة بخالص العزاء والمواساة فى وفاة «على»، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بالرحمة والمغفرة، ويُسْكِنه فسيح جناته، ويرزق أهله الصبر والسلوان.

وقد أشار «صبحى» إلى تقديره الكبير لرئيس اللجنة الأوليمبية الأسبق، الذى وافته المنية صباح أمس، حيث يُعد أحد أبرز رجال الرياضة المصرية الذين أسهموا بخبرتهم وحنكتهم الإدارية فى تحقيق العديد من البطولات الرياضية.

فى السياق ذاته، نعى مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية، برئاسة هشام حطب، «على»، وجاء نص النعى كالتالى: «ينعى مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ببالغ الحزن والأسى أحد رموز الرياضة المصرية، اللواء محمود أحمد على، رئيس اللجنة الأوليمبية سابقًا، رئيس اتحاد كرة السلة سابقًا، الذى وافته المنية صباح أمس، ويعرب مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية باسمه وباسم كل الرياضيين عن خالص تعازيه لأسرة الراحل، الذى كان مثالًا فى الإدارة والرياضة، وإحدى العلامات البارزة فى تاريخ الرياضة المصرية، وقدوة رياضية أفنى حياته فى خدمة الرياضة».