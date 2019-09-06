شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يخطط لميركاتو تاريخي في الصيف المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل يوفنتوس اهتمامه بضم لاعب وسط جديد فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ووفقًا لموقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالى فإن اليوفى بدأ يصوب أنظاره تجاه لاعب الوسط الدنماركى، كريستيان إريكسن، نجم توتنهام، الذى ينتهى تعاقده مع السيبيرز بنهاية الموسم الجارى.

وكان إريكسن على رادار العديد من الأندية هذا الصيف، أبرزها ريال مدريد ومانشستر يونايتد، لكن مغالاة مسؤولى توتنهام فى مطالبهم المالية أفسدت الصفقة، وينتظر يوفنتوس لحين انتهاء الموسم الحالى من أجل خطف إريكسن، حيث من المتوقع أن يتم الاتفاق معه فى يناير المقبل، وهى بداية الفترة القانونية للتفاوض مع اللاعبين الذين تنتهى عقودهم بنهاية الموسم.

ويسعى يوفنتوس لتدعيم وسط ملعبه فى ظل تقدم عمر سامى خضيرة وبليز ماتويدى، وعدم اقتناع سارى بإيمرى كان، إضافة إلى إمكانية رحيل ميراليم بيانيتش، وكان يوفنتوس قد أبرم صفقتين مجانيتين هذا الصيف، بضم لاعبى وسط أرسنال وباريس سان جيرمان، آرون رامسى وأدريان رابيو، بعدما انتهت عقودهم مع أنديتهم.

فيما ذكرت صحيفة «ديلى ميل» البريطانية أن اليوفى يتطلع لتحقيق ضربة ثلاثية من مانشستر يونايتد، بضم دافيد دى خيا وإيريك بايلى ونيمانيا ماتيتش فى الصيف المقبل، وأضافت أن يوفنتوس يستهدف ثلاثى مانشستر يونايتد، خاصة أن عقودهم على وشك الانتهاء.

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ويرغب اليوفى فى السير على خطى ضم آرون رامسى، الذى انضم فى صفقة مجانية هذا الصيف، بعد نهاية عقده مع أرسنال.

ولفتت الصحيفة إلى أن دى خيا رغم كونه الحارس الأساسى لمانشستر إلا أنه قد يغادر فى الصيف المقبل، لاسيما وأنه لم يوقع حتى الآن على عقد جديد طويل الأمد.

وأشارت الصحيفة إلى أن بايلى تراجع ترتيبه بين لاعبى مانشستر يونايتد، خاصة بعد التعاقد مع المدافع هارى ماجواير الذى حل أساسيًا بتشكيلة المدرب سولسكاير، فيما قل تأثير ماتيتش بعدما فضّل سولسكاير اللعب بسكوت ماكتوميناى بجانب بوجبا.

فى شأن مختلف، بعدما أصر على مغادرة ليفربول والانتقال إلى يوفنتوس يجد إيمرى كان، حاليًا، نفسه فى موقف صعب للغاية عقب استبعاده من قائمة «السيدة العجوز» فى مسابقة دورى أبطال أوروبا.

وفيما يبدو أن لعنة مواطنه الألمانى يورجن كلوب أضافت «كان» إلى قائمة ضحاياها، وقال «كان» فى تصريح لصحيفة «بيلد» إنه «مصدوم» من قرار استبعاده، مضيفًا: «سأتحدث مع النادى بعد عودتى من فترة التوقف الدولى»، ومنذ انتقاله إلى «السيدة العجوز»، قادمًا من ليفربول فى صفقة انتقال حر، لم يقدم إيمرى كان الأداء المُنتظر منه، ووجد نفسه فى أكثر من مرة على دكة البدلاء، نظرًا لاختيارات المدرب التكتيكية أو بعيدًا بالمرة عن المستطيل الأخضر بسبب الإصابة. وقبل أن يحط الرحال فى مدينة تورينو الإيطالية، حاول كثيرًا مدرب ليفربول يورجن كلوب إقناع إيمرى كان بالبقاء برفقة الفريق الإنجليزى العريق، وقال «كان» فى تصريحات صحفية سابقة، نقلها موقع صحيفة «ديلى ستار»، إن «كلوب شعر بخيبة أمل كبيرة، لقد أراد منى البقاء فى ليفربول».

وفى وقت وجيز للغاية انتقلت خيبة الأمل الآن إلى إيمرى كان، الذى يبدو أنه يشعر بالندم عقب رحيله عن ليفربول، فقد كان الدولى الألمانى قطعة أساسية فى تشكيلة «الريدز»، فى واحد من أقوى الدوريات فى عالم الساحرة المستديرة.