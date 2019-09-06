شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح ينافس على جائزة أفضل هدف بشهر أغسطس في ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي ليفربول قائمة من 10 أهداف لاختيار الأفضل بينها خلال شهر أغسطس الماضي، حيث جاء هدفا الدولي المصري محمد صلاح في شباك نوريتش سيتي وأرسنال من بين الأهداف المرشحة لنيل الجائزة. والقائمة تضم:

1- محمد صلاح (نوريتش سيتي). 2- ديفوك أوريجي (نوريتش سيتي). 3- ساديو ماني (تشيلسي). 4- لايتون ستيوارت (ستوك سيتي). 5- ساديو ماني (ساوثهامبتون). Advertisements 6- روبيرتو فيرمينو (ساوثهامبتون). 7- محمد صلاح (أرسنال). 8- راين برويستر (ساوثهامبتون). 9- ساديو ماني (بيرنلي). 10- روبيرتو فيرمينو (بيرنلي). وحقق ليفربول انطلاقة مميزة للموسم الجديد بتحقيق 4 انتصارات متتالية في بطولة الدوري الإنجليزي على كل من نوريتش سيتي وساوثهامبتون وأرسنال وبيرنلي، وحصد لقب كأس السوبر الأوروبي على حساب تشيلسي. للتصويت اضغط هنا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد صلاح ينافس على جائزة أفضل هدف بشهر أغسطس في ليفربول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.