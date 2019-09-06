شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس سموحة يتحدث عن المدرب الأقرب لقيادة المنتخب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال فرج عامر، رئيس نادي سموحة، إن إيهاب جلال يعد المدرب الأقرب لقيادة المنتخب خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري، الذي تمت إقالته عقب خروج الفريق من دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا 2019 التي استضافتها مصر مؤخراً.

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وكتب «عامر»، عبر صفحته بموقع «فيس بوك»: «كل الشواهد تؤكد أن إيهاب جلال هو المدير الفني القادم لمنتخب مصر».

وأضاف: «حسن شحاتة سيكون مديرًا فنيًا للاتحاد المصري لكرة القدم».

كان اتحاد الكرة أعلن عن 5 أسماء مرشحة لتولي تدريب منتخب مصر وهم: حسن شحاتة، مدرب المنتخب السابق، وإيهاب جلال، المدير الفني لنادي مصر المقاصة السابق والمصري البورسعيدي الحالي، وحسام حسن، المدير الفني لنادي سموحة، وحسام البدري، المدير الفني الأسبق للأهلي، وأحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق مصر المقاصة.