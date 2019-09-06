منافسة شرسة بين أمرابط وزياش لشارة القيادة لمنتخب أسوط الأطلسي

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الجمعة 6 سبتمبر 2019
أصبحت شارة قيادة المنتخب المغربي، صداعًا في رأس البوسني وحيد خليلوزيتش، المدير الفني الجديد للأسود، حيث يفاضل بين لاعبين لخلافة المهدي بنعطية الذي اقترب من الاعتزال الدولي.
ويفاضل خليلوزيتش، بين اللاعبين نور الدين أمرابط، لاعب النصر السعودي، وحكيم زياش لاعب أياكس أمستردام الهولندي، لحمل شارة قيادة الأسود خلال المرحلة المقبلة.
ورشح المدرب البوسني، اللاعب أمرابط للشارة، بسبب خبرته الدولية وكونه من أقدم لاعبي الأسود، بينما زياش هو الهداف الحالي للمنتخب المغربي، ويحمل طموحات الجماهير لقيادة الفريق مستقبلًا.
وبحسب مصادر صحفية فإن وحيد اجتمع مع زياش من أجل هذا الأمر، لثقته في إمكانياته وكونه أكثر لاعبي المجموعة الحالية موهبة وتأثيرا.
وخلال الجلسة، تحدث خليلوزيتش حول إمكانيات زياش، من أجل رفع معنوياته بعد الإخفاق في أمم أفريقيا 2019 بمصر، والانتقادات التي طالته في أعقاب إهدار ركلة الجزاء أمام بنين والتي كانت أحد أسباب وداع الأسود من دور الـ16.
وكان اعتزال الثنائي، كريم الأحمدي ومبارك بوصوفة دوليًا، سببًا في التفكير بالقائدة الجديد للأسود، خاصة أنهما يأتيان في الترتيب التالي خلف بنعطية.
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