حارس مانشستر سيتي يختار الأفضل في مركزه على مستوى العالم

Advertisements Advertisements

الجمعة 6 سبتمبر 2019

اختار البرازيلي إيدرسون، حارس مرمى مانشستر سيتي الإنجليزي، اللاعب الأفضل في العالم بمركزه.



وتم ترشيح إيدرسون وأليسون حارس ليفربول، لجائزة أفضل حارس مرمى في العالم لعام 2019، إلى جانب لاعب برشلونة مارك أندريه تير شتيجن.

وقال إيدرسون في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "أعتقد أننا الثلاثة الأفضل بالفعل، لكني أرى أن أليسون يتقدم بخطوة واحدة إلى الأمام".

وقدم أليسون موسمًا رائعًا مع ليفربول، نال عليه جائزة أفضل حارس مرمى في أوروبا، خاصة بعدما قاد الريدز لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا.

وكذلك، قدم إيدرسون موسمًا مميزًا مع مانشستر سيتي، وقاده لتحقيق الرباعية المحلية، كما حافظ على نظافة شباكه في 20 مباراة بالبريميرليج.

Advertisements

وأضاف حارس السيتي: "لقد كان رائعا في الدوري، وفاز بدوري الأبطال، وكذلك كوبا أمريكا".

وتابع: "لذلك أعتقد أن من سيفوز بالجائزة سيستحقها، وأنا سعيد لبلوغ حارسين برازيليين لهذا المستوى".

وأوضح: "نعلم جميعًا الفترة العظيمة التي يعيشها أليسون، وأنا أقضي فترة رائعة أيضًا مع مانشستر سيتي، بالطبع، هذه فرص حقيقية".

ويستعد إيدرسون حاليًا للمشاركة مع البرازيل في وديتي كولومبيا وبيرو هذا الأسبوع، حيث من المقرر أن يشارك أساسيًا، في ظل إصابة أليسون.

وعلق إيدرسون: "كلاعب يجب أن تكون مستعدًا لكل شيء.. أتدرب كما لو أنني ألعب دائمًا، مما يجعل مشاركتي فجأة أمرًا سهلًا".

وأكد: "أتمنى الاستفادة من الفرص المتاحة لي هنا، وسأبذل قصارى جهدي".