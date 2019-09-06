إربد .. المدينة التي أبكى من خلالها المنتخب اليمني أكثر من مليار نسمة 

Advertisements Advertisements

الجمعة 6 سبتمبر 2019

كتب صلاح أحمد العماري / المكلا - حضرموت

سيظل إسم مدينة إربد بالمملكة الأردنية الهاشمية عالق في ذاكرة أبناء حضرموت كشاهدة لتاريخ وانتصار كروي تحقّق للمنتخب اليمني لأول مرة على منتخب الصين بلد الأكثر من مليار نسمة .



ففي العام 1993م استضافت مدينة إربد الجميلة التصفيات المؤهلة لكأس العالم 1994م ، وحينها استطاع إبن المكلا مدافع ونجم نادي شعب حضرموت والمنتخب الوطني المدفعجي الكابتن صالح بن ربيعة من تسجيل الهدف الوحيد لمنتخبنا بطريقة جميلة من تسديدة من على بُعد حوالي 30 متراً عانقت الشباك الصينية ليسجّل الهدف في ذاكرة التاريخ كونه كان هدف الفوز الوحيد والأول والتاريخي على المنتخب الصيني .

وبهذا الفوز ارتفعت أسهم بن ربيعة وسُجّل إسم مدينة إربد بأحرف من نور لدى أبناء حضرموت واليمن عموماً ، وظل إسمها راسخ في ذاكرة الحضارم بوصفها المدينة التي تحقق النصر الأول على أرضها لمنتخبنا بتوقيع نجم حضرمي كبير .

وكانت نتيجة تلك المباراة (1/0) والتي جرت في الـ 28 مايو 1993م هي الأبرز في تلك التصفيات على منتخب الصين (صاحب المركز الثالث في كأس الأمم الآسيوية 1992).

كان حينها صالح بن ربيعة، في منتصف مسيرته الكروية، وإسماً لامعاً في سماء الكرة الحضرمية واليمنية ، ولكن ذلك الهدف التاريخي والشهير في مرمى «التنين الأصفر» زاد من صيته كثيراً ، ويومها أطلق عليه معلّق المباراة لقب «قاهر سور الصين العظيم».

Advertisements

في تلك المباراة، استفاد بن ربيعة، من خطأ وتمريرة قصيرة من «سلطان» الكرة عمر البارك، ليطلق صاروخاً عابراً للشباك من على بُعد 30 متراً من المرمى الصيني عانقت الشباك ببراعة وقوة .

وعلى الرغم من مرور 25 عاماً على تسجيل هذا الهدف، إلا أن الحضارمة واليمنيين بشكل عام، يرونه من أجمل وأغلى الأهداف في مسيرة الرياضة اليمنية، ومثلهم يراه ابن ربيعة، الذي لعب طيلة عمره الكروي المتمثل بـ25عاماً (90) مباراة دولية، سجّل خلالها هدفين، من بينها الهدف الأغلى في مرمى الصين.

وكانت القرعة أوقعت منتخبنا الوطني الأول في المجموعة الأولى مع : ( العراق - الصين - الأردن - وباكستان) ، وأقيمت المباريات بنظام الدوري الكامل ، حيث أقيمت مباريات القسم الأول في الأردن - في محافظة إربد (في الجانب الشمالي من مدينة الأردن ، على بعُد 71 كم من شمال عمّان - وتُقدّر مساحتها بحوالي 30 كم، وتطل على هضبة الجولان من الشمال) ، وأقام منتخبنا حينها في فندق حجازي أمام جامعة اليرموك .

بينما أقيمت مباريات القسم الثاني في الصين - مدينة ( شينغدو) وذلك في مايو ويونيو 1993م.

حقق منتخبنا في تلك التصفيات ثلاثة انتصارات وتعادلين وثلاث خسائر ليحتل المركز الثالث وليخرج بشرف من منافسات التصفيات.

وفي مباريات الإياب في الصين كانت وسائل الإعلام الصينية في انتظار صالح بن ربيعة في المطار ، والتقطت له الصور في المطار وملعب التمارين وخرجت في اليوم التالي الصحف الصينية تنشر : "هذا اللاعب .. أبكى أكثر من مليار صيني" .

واليوم .. ترتبط حضرموت والوطن بعلاقات متميزة بمدينة إربد الأردنية الهادئة الجميلة .. من خلال التعليم الأكاديمي حيث يقيم العشرات من أبناء حضرموت والوطن في إربد حالياً لمواصلة تعليمهم الجامعي بجامعتها المتطورة "جامعة اليرموك" وفيها يحققون مراتب مشرّفة ويرتبطون بعلاقات متميزة مع أبنائها .

وللتاريخ .. فإننا نعيد تذكير طلابنا بحدث رياضي كبير ليس ببعيد عنهم .. فهناك وعلى مقربة من جامعتكم اليرموك .. أقام منتخبنا المرصّع بالنجوم قبل 25 عاماً .. وهناك في إربد الجميلة .. حققوا نصراً للتاريخ سيظل عالقاً في سجلات الرياضة .. وستبقى "إربد" المدينة شاهدة على ذلك النصر الذي تغنّى به الملايين كثيراً .. وسيظل ذلك الهدف محفور في ذاكرة الأجيال .. هدف تاريخي جميل بتوقيع نجم حضرمي كبير .