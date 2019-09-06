شكرا لقرائتكم خبر عن ‏«بروق» تحسم الشوط الأول الرئيسي و«شعوة» تحقق أفضل توقيت زمني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف) شهد ميدان الهجن بمحافظة الطائف صباح اليوم (الجمعة)، بداية انطلاق منافسات الأشواط الختامية لمهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية. وتضمنت المنافسات تنفيذ 21 شوطاً، مخصصة لفئة حقايق (بكار - قعدان) ومسافتها كيلومترين، وجاءت نتائجها على النحو التالي: ‏الشوط الأول: «بروق» لعبدالهادي سعد الشمري الشوط الثاني: «مربوش» لمحمد عبدالله الهمامي الشوط الثالث: «اليمامة» لبطحان فرج المري ‏الشوط الرابع: «سياف» لعلي صالح اليامي ‏الشوط الخامس: «شعوه» لبطحان فرج المري ‏الشوط السادس: «الرهاوي» لحمد سالم المري ‏الشوط السابع: «الظبي» لبطحان فرج المري ‏الشوط الثامن: «متعب» لفهد عبدالله الشمري ‏الشوط التاسع: «الفائزة» لعلي محمد المري Advertisements ‏الشوط العاشر: «الفارس» لعلى محمد المري ‏الشوط الحادي عشر: «العابرة» لهذال سويد الدوسري ‏الشوط الثاني عشر: «الشهم» لراشد محمد المري ‏الشوط الثالث عشر: «سيوف» لحسين مبارك المري ‏الشوط الرابع عشر: «شاهين» لعلي راشد المري ‏الشوط الخامس عشر: «برقيه» لبراك فهيد المري ‏الشوط السادس عشر: «حبيب» لعلي صالح المري ‏الشوط السابع عشر: «غندوره» لربيع خميس الهمامي ‏الشوط الثامن عشر: «سياف» لصالح بنيه البلوي ‏الشوط التاسع عشر: «السنافيه» لحمد سعد المري ‏الشوط العشرون: «جلمود» لسالم جابر المري ‏الشوط الواحد والعشرون: «الشاهينيه» لحمد محمد الوهيبي



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