شكرا لقرائتكم خبر عن "الخليج 365" ترصد مدينة «عزب الهجن» بـ«مجالس vip» وساحات للتكتيك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالكريم الذيابي (الطائف)

تنتشر على أطراف ميدان الهجن في الطائف نحو 4 آلاف عزبة للملّاك يرتادها نحو 30 ألف شخص من ملاك ومضمّرين وهجانة وزوار، وتضم مجالس «vip» للضيافة مزوّدة بكل خدمات الكهرباء والمياه، إضافة إلى ساحات جانبية للتضمير وتكتيك الخطط الفنية للسباقات.

ورصدت "الخليج 365" في جولة ميدانية ما أحدثه مهرجان ولي العهد للهجن خلال عامين من تطوّر متنامٍ للخطوط الخلفية للميدان التاريخي في عزب الملاّك، لتشهد أعمال تزيين بالنوافير وواجهات الرخام والزجاج ومجالس راقية وجلسات سمر لا تخلو من عرض خطط المضمرين لكسب الفوز في الأشواط سواء التنشيطية منها التي انطلقت قبل أكثر من شهر أو الدولية والختامية التي انطلقت أمس (الخميس).

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وتضم هذه المدينة المتنامية مساجد وأسواقاً للتموينات الغذائية وورش صيانة.

من جهته، كشف لـ«الخليج 365» مدير ميدان هجن الطائف نواف القرشي أن أعداد هذه العزب تتراوح ما بين (3500 إلى 4000 آلاف عزبة، وتشهد تطوراً ملموساً بفضل النقلات النوعية التي أحدثها مهرجان ولي العهد للهجن ودعم الاتحاد السعودي لهذه الرياضة الأصيلة.

يذكر أنه في العام الماضي سجل الاتحاد السعودي للهجن إنجازا دخل بموجبه موسوعة غينيس للأرقام عن مشاركة 11 ألف مطية، فيما بلغ عدد المطايا المسجلة هذا العام خلال الأشواط التنشيطية نحو 6 آلاف مطية وشاركت فيه نحو 8 دول بينها جمهورية فرنسا، وخصصت جوائز مالية لهذا المهرجان بما يصل إلى 53 مليون.