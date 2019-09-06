العداءة المثيرة للجدل تتحول لكرة القدم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - جوهانسبيرج

تحولت العداءة الجنوب أفريقية المثيرة للجدل كاستر سيمينيا إلى عالم كرة القدم وانضمت لنادي السيدات في بلادها.

وبدأت سيمينيا التدريب مع نادي جي في دبليو الجنوب أفريقي، لكنها لن تتمكن من المشاركة في المباريات إلا مع بداية الموسم المقبل في 2020، نظرا لأن سوق الانتقالات قد أغلق بالفعل.

ويخضع نادي جي في دبليو لملكية جانين فان ويك قائدة منتخب جنوب أفريقيا للسيدات.

وقالت سيمينيا في بيان لها أمس «ممتنة لهذه الفرصة وأقدر الحب والدعم الذي حصلت عليه بالفعل من الفريق، أتطلع لهذه المغامرة الجديدة، وأتمنى أن أساهم بكل ما في وسعي مع الفريق».

Advertisements

وتعرضت سيمينيا لخيبة أمل شديدة لعدم قدرتها على الدفاع عن لقب سباق 800 متر في بطولة العالم لألعاب القوى التي تحتضنها قطر في سبتمبر الحالي.

ولم تعف سيمينيا من القواعد الجديدة المفروضة من قبل الاتحاد الدولي لألعاب القوى (إياف) والمتعلقة بهرمون التيستوستيرون بعد أن أعلنت المحكمة السويسرية الفيدرالية العليا في يوليو الماضي إلغاء حكم سابق يقضي بوقف تطبيق تلك القواعد.

وذكر الاتحاد الدولي لألعاب القوى أن الرياضيات اللاتي يعتقد أنهن ثنائيات الجنس ولديهن نسب عالية من هرمون التستوستيرون، بالنسبة لامرأة، يتمتعن بأفضلية غير عادلة على غيرهن من الرياضيات، وأنه يجب ضبط مستويات الهرمونات من خلال عقاقير.

وكانت سيمينيا (28 عاما) قد خسرت استئنافا سابقا تقدمت به لدى محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس)، وبعدها لجأت إلى المحكمة السويسرية الفيدرالية العليا، والتي أشارت إلى أنها لم تحسم القضية بشكل كلي حتى الآن. وقالت سيمينيا، التي رفضت تناول عقاقير ضبط نسب الهرمونات، في بيان «أشعر بخيبة أمل شديدة لعدم تمكني من الدفاع عن اللقب الذي فزت به من قبل بصعوبة».

وأضافت «لكن هذا لن يؤدي إلى ثنيي عن مواصلة الكفاح من أجل حقوق الإنسان لكل الرياضيات المعنيات بهذا الأمر».

وتوجت سيمينيا بذهبية سباق 800 متر في كل من دورتي لندن 2012 وريودي جانيرو 2016 الأولمبيتين، كما توجت في بطولة العالم في أعوام 2009 و2011 و2017.