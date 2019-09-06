نظارة راموس الوهمية تجره للإنذار في «حفل تخرج»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عنونت صحيفة «ماركا» الإسبانية تقريرها عن مباراة المنتخب أمام رومانيا بـ»حفل تخرج» بعد أن تمكن نجوم المنتخب الإسباني الصغار من الفوز على رومانيا، وحصد النقاط الثلاث في خطوة عملاقة نحو التأهل لنهائيات بطولة أمم أوروبا (يورو 2020).

في نهاية يونيو، كان الثنائي داني سيبايوس وفابيان في قلب المنتخب الإسباني، الذي نجح في التتويج بلقب بطولة أمم أوروبا تحت 21 عاما في إيطاليا.

وفي مدينة بوخارست أمس الأول، كانا القوة الدافعة للمنتخب الإسباني في تغلبه على رومانيا 2 -1.

واختير فابيان كأفضل لاعب في المباراة من قبل «ماركا» وكان قريبا من سيبايوس، الذي استطاع الحصول على ركلة جزاء سجل منها الهدف الأول، وهو صاحب التمريرة التي مهدت لتسجيل الهدف الثاني.

وربما لن تجد إسبانيا لاعبين مثل تشافي وأندريس إنييستا، ولكن سيبايوس وفابيان، لاعبا إشبيلية، يبدو أنهما سيكونان القلب النابض للفريق الشاب الذي يسعى مدرب المنتخب، روبرت مورينو لتكوينه.

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واحتاج المنتخب الإسباني لخبرة القائد سيرخيو راموس ليعبر بهم، وكانت لديه ليلة زاخرة بالأحداث حيث سجل هدفا، وحصل على البطاقة الصفراء بسبب احتفاله بعد أن قام بعمل يشبه النظارات، حيث وضع يديه أمام عينيه أمام جماهير رومانيا، فيما أنذره الحكم دينيز أيتيكين بالبطاقة الصفراء.

وأوضح راموس أن هذه الإيماءة لم تكن لإثارة جماهير رومانيا.

وقال «بين الشوطين أوضحت لأيتيكين أن لدي ابن أخ يحتاج لارتداء النظارات، قمت بهذا من أجل تشجيعه وإهدائه الهدف، ولكن الحكم لم ير هذا بالطريقة نفسها وقام بإشهار البطاقة الصفراء».

ويملك قائد ريال مدريد حاليا 21 هدفا، بفارق هدف وحيد عن قائد المنتخب الأرجنتيني دانيل باساريلا، الذي يتصدر قائمة المدافعين الهدافين على المستوى الدولي برصيد 22 هدفا.

كما احتاج المنتخب الإسباني أيضا إلى تدخل حاسم من الحارس كيبا أريزابالاجا في الدقيقة الأخيرة، لينقذ فرصة خطيرة على المنتخب الإسباني، ويضمن بقاء منتخب بلاده في صدارة المجموعة السادسة، وتحقيق العلامة الكاملة.

وحصل دييجو يورنتي على البطاقة الحمراء في الشوط الثاني، ولكن مورينو ما زال سعيدا بالطريقة التي لعب بها مدافع ريال سوسيداد الشاب، رغم أنه لم يبدأ أي مباراة بجوار راموس.

وجاء طرد يورنتي بسبب خطأ ارتكبه ضد جورج بوكاس، وهو أول طرد يحصل عليه لاعب في المنتخب الإسباني منذ حصول جيرارد بيكيه على البطاقة الحمراء في 2013.