مارادونا مدربا لمتذيل الدوري الأرجنتيني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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تولى الأسطورة دييجو مارادونا تدريب نادي خيمناسيا لا بلاتا المتعثر في الدوري الأرجنتيني لكرة القدم بشكل رسمي.
وجرى الإعلان أمس الأول عن تولي مارادونا تدريب خيمناسيا لا بلاتا حتى نهاية الموسم على أن يساعده سيباستيان مينديز في المهمة.
ويتذيل خيمناسيا لابلاتا جدول ترتيب الدوري الأرجنتيني بعد مرور 5 جولات، حيث لم يفز الفريق مطلقا حتى الآن وتعادل مرة واحدة، وخسر في 4 مباريات.
ويستهل مارادونا مشواره مع خيمناسيا لابلاتا بمواجهة راسينج كلوب الأحد 15 سبتمبر الحالي.
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