مارادونا مدربا لمتذيل الدوري الأرجنتيني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - بوينس أيرس

تولى الأسطورة دييجو مارادونا تدريب نادي خيمناسيا لا بلاتا المتعثر في الدوري الأرجنتيني لكرة القدم بشكل رسمي.

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وجرى الإعلان أمس الأول عن تولي مارادونا تدريب خيمناسيا لا بلاتا حتى نهاية الموسم على أن يساعده سيباستيان مينديز في المهمة.

ويتذيل خيمناسيا لابلاتا جدول ترتيب الدوري الأرجنتيني بعد مرور 5 جولات، حيث لم يفز الفريق مطلقا حتى الآن وتعادل مرة واحدة، وخسر في 4 مباريات.

ويستهل مارادونا مشواره مع خيمناسيا لابلاتا بمواجهة راسينج كلوب الأحد 15 سبتمبر الحالي.