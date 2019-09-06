المخضرمة تسعى لكتابة التاريخ على حساب المجتهدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - نيويورك

أصبحت نجمة التنس الأمريكية المخضرمة سيرينا ويليامز مطالبة بطرد أشباح الماضي في ظل سعيها مجددا لمعادلة الرقم القياسي لعدد ألقاب بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى.

وتلتقي ويليامز اليوم مع المجتهدة، السويسرية بليندا بينسيتش في نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس (فلاشينج ميدوز) أملا في معادلة الرقم القياسي لعدد ألقاب بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى وحصد اللقب الـ24 في مسيرتها.

وحجزت ويليامز مقعدها في النهائي عبر الفوز على الأوكرانية يلينا سفيتولينا فجر أمس في المربع الذهبي.

ويرجع آخر لقب لويليامز في الجراند سلام إلى يناير 2017 عبر بطولة أستراليا المفتوحة، عندما كانت حاملا بطفلها الأول، لكنها خسرت المباراة النهائية لثلاث بطولات جراند سلام منذ عودتها للملاعب في العام الماضي.

وعادلت ويليامز الرقم القياسي لعدد الانتصارات المحققة في فلاشينج ميدوز عبر تسجيل الفوز رقم 101 في مسيرتها.

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وباتت ويليامز (37 عاما) على أعتاب معادلة الرقم القياسي لعدد ألقاب الجراند سلام الأربع الكبرى برصيد 24 لقبا. وعادلت ويليامز الرقم القياسي لعدد الانتصارات المحققة في فلاشينج ميدوز بالتساوي مع كريس إيفرت برصيد 101 انتصار في مسيرتيهما كما أنها ستعادل الرقم القياسي لمواطنتها إذا نجحت بالظفر بلقب فلاشينج ميدوز للمرة السابعة.

لكن الأمريكية تتطلع لمعادلة إنجاز الأسترالية مارجريت كورت في الفوز بـ24 لقبا في الجراند سلام.

وحطمت ويليامز الرقم القياسي لشقيقتها فينوس بعد أن وسعت الفارق بين أول وآخر مباراة نهائية لها في الجراند سلام إلى 19 عاما و362 يوما.

وخسرت ويليامز نهائي بطولة ويمبلدون أمام الألمانية إنجيلكه كيربر، والرومانية سيمونا هاليب، كما خسرت نهائي فلاشينج ميدوز العام الماضي على يد اليابانية نعومي أوساكا.

وتتسلح ويليامز بالجماهير الغفيرة في ملعب أرثر أشي الذي يعد الأكبر في عالم التنس، إذ يتسع لنحو 24 ألف مشجع.

وإذا نجحت ويليامز في تحقيق الفوز اليوم فإنها ستكسر الرقم القياسي للأسطورة كريس إيفرت عبر تحقيق الانتصار رقم 102 لها في بطولة أمريكا المفتوحة.