جائزة الأخلاق لأوساكا وشوارتزمان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - نيويورك فازت اليابانية نعومي أوساكا والأرجنتيني دييجو شوارتزمان بجائزة الأخلاق الرياضية في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس (فلاشينج ميدوز). وحصلت أوساكا المصنفة الأولى على العالم على الجائزة بعد الإشادة الواسعة التي تلقتها عقب مواساتها لمنافستها الأمريكية الصاعدة كوكو جاوف بعد الفوز عليها في الدور الثالث. كما نال شوارتزمان الجائزة بعد مساندته لالكسندر زفيريف خلال المباراة التي فاز خلالها على منافسه الألماني في الدور الرابع. وقال النجم السابق المسؤول عن لجنة اختيار الجوائز تود مارتين «لقد برهنا على أن الأخلاق الرياضية أروع حتى من التواجد داخل الملعب». وحصلت أوساكا وشوارتزمان على جائزة، وقام كل واحد منهما بالتبرع بقيمة 5 آلاف دولار للأعمال الخيرية.



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