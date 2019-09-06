دعم أندية الأولى والثانية لتعيين مكاتب محاماة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، في اجتماعه الدوري الثاني أمس الذي عقده في مقر الجمعية السعودية للذوق العام بالدمام برئاسة رئيس المجلس ياسر المسحل، قرارات عدة حسبما أوضح الأمين العام للاتحاد إبراهيم القاسم، من بينها إطلاق رابطة لدوري الدرجة الثانية ودعم أندية الدرجتين الأولى والثانية ماليا لتعيين مكاتب محاماة. كما بين أن الاجتماع استعرض التقارير الفنية والإدارية والمالية للمعسكرات المقبلة للمنتخب الأول والفئات السنية وكرة قدم الصالات وكرة القدم الشاطئية، كما أوصى مجلس الإدارة بتشكيل لجنة خاصة للعبة كرة قدم الصالات وإعادة تنظيم مسابقاتها وآلية تسجيل اللاعبين حيث تم تكليف لجنة المسابقات بتقديم دراسة كاملة خلال أسبوعين.

كما اطلع المجلس على التقارير المقدمة من رئيس اللجنة المالية عبدالله كبوها، والمشرف العام على المنتخبات السنية خالد المقرن، ومدير إدارة التطوير والمبادرات بندر الأحمدي، ورئيس لجنة المسابقات نعيم البكر، ورئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية نزيه النصر، بجانب اعتماده مبادرة تطوير الأداء الفني في الفئات السنية والمقدمة من إدارة التطوير والمبادرات.

أبرز قرارات الاجتماع أمس