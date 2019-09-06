السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة
اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، في اجتماعه الدوري الثاني أمس الذي عقده في مقر الجمعية السعودية للذوق العام بالدمام برئاسة رئيس المجلس ياسر المسحل، قرارات عدة حسبما أوضح الأمين العام للاتحاد إبراهيم القاسم، من بينها إطلاق رابطة لدوري الدرجة الثانية ودعم أندية الدرجتين الأولى والثانية ماليا لتعيين مكاتب محاماة. كما بين أن الاجتماع استعرض التقارير الفنية والإدارية والمالية للمعسكرات المقبلة للمنتخب الأول والفئات السنية وكرة قدم الصالات وكرة القدم الشاطئية، كما أوصى مجلس الإدارة بتشكيل لجنة خاصة للعبة كرة قدم الصالات وإعادة تنظيم مسابقاتها وآلية تسجيل اللاعبين حيث تم تكليف لجنة المسابقات بتقديم دراسة كاملة خلال أسبوعين.
كما اطلع المجلس على التقارير المقدمة من رئيس اللجنة المالية عبدالله كبوها، والمشرف العام على المنتخبات السنية خالد المقرن، ومدير إدارة التطوير والمبادرات بندر الأحمدي، ورئيس لجنة المسابقات نعيم البكر، ورئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية نزيه النصر، بجانب اعتماده مبادرة تطوير الأداء الفني في الفئات السنية والمقدمة من إدارة التطوير والمبادرات.
أبرز قرارات الاجتماع أمس
- قرعة دور الـ64 لكأس خادم الحرمين الشريفين في أكتوبر المقبل، وقرعة الأدوار المتبقية في ديسمبر
- اعتماد إطلاق رابطة دوري الدرجة الثانية
- تقديم دعم مالي لأندية الدرجتين الأولى والثانية لتعيين مكاتب محاماة للقضايا الرياضية الدولية
- اعتماد مقترح مكافآت حكام ومقيمي دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين
- اعتماد عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية في نوفمبر المقبل على أن يتم تحديد التاريخ لاحقا
كانت هذه تفاصيل خبر دعم أندية الأولى والثانية لتعيين مكاتب محاماة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.