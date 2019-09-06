«بروق» تحسم رئيسي الأشواط الختامية لمهرجان الهجن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الطائف شهد ميدان الهجن بمحافظة الطائف صباح أمس بداية انطلاق منافسات الأشواط الختامية لمهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية التي تضمنت تنفيذ21 شوطا، مخصصة لفئة حقايق (بكار - قعدان) ومسافتها 2 كلم. نتائج أشواط أمس الشوط الأول: «بروق» لعبدالهادي الشمري الشوط الثاني: «مربوش» لمحمد الهمامي الشوط الثالث: «اليمامة» لبطحان المري الشوط الرابع: «سياف» لعلي اليامي الشوط الخامس: «شعوه» لبطحان المري الشوط السادس: «الرهاوي» لحمد المري الشوط السابع: « الظبي» لبطحان المري الشوط الثامن: «متعب» لفهد الشمري الشوط التاسع: «الفائزة» لعلي المري Advertisements الشوط العاشر: «الفارس» لعلى المري الشوط الـ11: «العابرة» لهذال الدوسري ‏الشوط الـ12: «الشهم» لراشد المري الشوط الـ13: «سيوف» لحسين المري الشوط الـ14: «شاهين» لعلي المري الشوط الـ15: «برقية» لبراك المري الشوط الـ16: «حبيب» لعلي المري الشوط الـ17: «غندوره» لربيع الهمامي الشوط الـ18: «سياف» لصالح البلوي الشوط الـ19: « السنافيه» لحمد المري الشوط الـ20: « جلمود» لسالم المري الشوط الـ21: « الشاهينيه» لحمد الوهيبي



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