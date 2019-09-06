الأخضر يعالج أخطاء مالي بحصة تدريبية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم معسكره الحالي المقام في الدمام وأدى أمس تدريباته بحصة على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام بعد أن خاض أمس الأول مباراة تجريبية أمام منتخب مالي انتهت بالتعادل 1-1، وهي الأولى للأخضر تحت إشراف المدير الفني الجديد، الفرنسي هيرفي رينارد الذي حرص على الدفع بعدد من الوجوه للمرة الأولى مثل خالد السميري وسعود عبدالحميد وعبدالله الحمدان.

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واهتم رينارد عقب المباراة وقبل تدريبات أمس، بإحاطة اللاعبين بفوائد التجربة أمام مالي بجانب مناقشة الأخطاء التي لازمت المباراة رغم أنها مواجهة ودية، واعدا بالعمل على تصحيحها من خلال تدريب أمس واليوم، حيث سيختتم المعسكر غدا.

ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة نظيره اليمني في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023، على استاد البحرين الدولي الثلاثاء المقبل.

يذكر أن القرعة أوقعت الأخضر في المجموعة الرابعة بجانب منتخبات سنغافورة، اليمن، أوزبكستان، فلسطين.