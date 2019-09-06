العفو السوري يشمل خربين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

أصدر الاتحاد السوري لكرة القدم عفوا عاما عن جميع اللاعبين والإداريين والمدربين والفرق الكروية الصادرة بحقهم عقوبات مختلفة، وكذلك كافة الكوادر الإدارية والفنية للفئات السنية.

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شمل العفو المحترف بصفوف فريق الهلال عمر خربين بعد قرار الاتحاد السوري إبعاده عن المنتخب الأول نتيجة اعتذاره عن تمثيله في مباراة الفلبين أمس الأول ضمن التصفيات القارية المزدوجة لكأس العالم وأمم آسيا. وكان نادي الهلال رد على قرار الاتحاد السوري لكرة القدم معاقبة المهاجم عمر خربين بحرمانه من تمثيل المنتخب عبر مدير المركز الإعلامي بالنادي هشام الكثيري الذي أوضح الأسباب التي دفعت اللاعب خربين إلى الاعتذار عن عدم اللحاق بمعسكر منتخب بلاده الذي سبق مباراة الفلبين، مشيرا إلى أن اعتذاره يعود إلى ظروف زوجته الصحية التي وضعت له مولودا في ألمانيا، وهو ما دعا الجهاز الفني إلى منحه إجازة يومين إضافيين.

وعلى صعيد تدريبات الهلال، فقد شهدت انضمام المهاجم الجديد صالح الشهري إلى التدريبات الجماعية بعد شفائه من عملية الفتق التي أجراها في ألمانيا خلال معسكر فريقه السابق الرائد.

ويستعد الشهري وكذلك العائد من الإصابة محمد البريك للحاق بالتشكيلة التي ستواجه الفيحاء ضمن الجولة الثالثة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.