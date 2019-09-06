رجل المعدات الرياضية.. لماذا غيبته الأندية؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

لا تزال أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تغفل جانبا مهما رغم تطبيق دوري المحترفين منذ 2008، ولا تمنح مدير المعدات أو رجل المعدات الرياضية حقه كاملا -إن وجد أصلا-، فالاجتهاد دائما ما يكون سيد الموقف خاصة من جانب الإداريين ومديري الفرق رغم اختلاف أجواء المملكة العربية السعودية بين منطقة وأخرى، وبالتالي اختلاف أرضيات الملاعب وتشبع بعضها بالماء والرطوبة وجفاف أخرى، مما يدعو مسؤولي الفرق للمطالبة بغمرها بالمياه دون الاحتراز لذلك من حيث تهيئة الأحذية المناسبة.

فماذا قال كل من سامي الجابر وعبدالله الشريدة وبدر حجي وسلمان النمشان عن هذا الجانب؟

الجابر: المعد الرجل الأهم

بين قائد الهلال والمنتخب السعودي السابق، المدرب الحالي سامي الجابر الذي سبق له خوض تجربتين كرويتين في إنجلترا كمحترف بصفوف ويلفرهامبتون، وفي فرنسا من خلال التحاقه بالجهاز الفني لفريق أوكسير، أن الأندية الأجنبية تهتم كثيرا بما يسمى Kit Man وهو الرجل الذي يهتم بأدوات اللاعبين التي تسبق المباريات والتدريبات حسب الأجواء، سواء كانت عادية أم ماطرة.

وأضاف «دوره لا يقتصر فقط على تجهيز الأحذية للاعبين بحسب الأوضاع المناخية، بل يمتد إلى تجهيز كل أدوات اللاعبين حسب الأجواء، باردة أم حارة، ففي حالات الطقس البارد يعمل على تجهيز الأدوات التي يستعين بها اللاعبون للتدفئة أثناء المباريات.

وأشار الجابر إلى أن نادي الهلال يهتم كثيرا بهذا الجانب من خلال تخصيص شخص بالأجهزة المساعدة في الطاقم الفني للقيام بذلك، إضافة إلى دور مهم آخر وهو فحص أرضية الملاعب قبل مباريات الفريق.

الشريدة: المدربون يحددون نوعية الحذاء

من جانبه، قال مدافع الهلال السابق عبدالله الشريدة إن مسائل تقييم الأجواء وأرضيات الملاعب وكيفية التعامل معها يحددها الجهاز الفني حسب ظروف الطقس والأحوال الجوية، خاصة عندما تكون الأجواء ماطرة والأرض مبتلة وموحلة بالطين.

وأبان الشريدة أن المدرب السابق للهلال، الروماني أنجيل يوردانيسكو كان يركز على أن يلبس قلبا الدفاع وحارس المرمى أحذية البراغي القابلة للتبديل، وذلك لأهمية موقع اللاعبين في هذا الجزء من الملعب، والذي يكون فيه الخطأ باهظ الثمن.

حجي: الحذاء مسؤولية اللاعب

يؤكد قائد فريق كاظمة والمنتخب الكويتي السابق بدر حجي أن مسؤولية اختيار الأحذية المناسبة بالنسبة لفرق المحترفين تعود في المقام الأول للاعبين في حال كانوا يمثلون الفرق أو منتخباتهم، أما بالنسبة لفرق الفئات السنية، فإن الدور هنا يقع على الأجهزة الفنية فهي من تحدد نوعية الحذاء المناسب الذي يجب أن يرتديه اللاعبون نظير قلة خبرتهم في ذلك.

Advertisements

النمشان: معاينة الملعب تحدد نوع الحذاء

قال المراقب الفني في الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم، سلمان النمشان في هذا الجانب «إن الفرق الكروية في الأغلب دائما ما تعمل على معاينة أرضيات الملاعب قبل بدء الإحماء بنحو 50 دقيقة للتعرف على أرضية الملعب والتأكد من عدم تسببها في إصابات للاعبين، وكذلك التأكد من درجة جفاف الأرضية ورطوبتها، وذلك لاختيار الحذاء الملائم من خلال مسؤول المعدات بصفته شخصا خبيرا في هذا المجال، أما في أنديتنا فلا أعلم إن كان فيها مسؤولون عن معدات اللاعبين أم لا».

أبرز مهام رجل المعدات

معاينة أرضيات الملاعب قبل بداية المباراة بوقت كاف

تحديد الأحذية المناسبة لكل أرضية حسب الطقس

التقليل من إصابات اللاعبين

اختيار ملابس الفريق حسب الأجواء

رفع تقرير شامل للجهاز الفني عن حاجة الملعب للرش بالماء من عدمه

أحذية الملاعب العشبية الطبيعية

تناسب الملاعب العشبية الطبيعية التي لا يهطل عليها المطر بشكل منتظم، وقد وافقت الشركات على استخدام هذا النوع من الأحذية على أرضية الملاعب الصناعية.

الأرضية الملساء

يجب على اللاعبين ارتداء هذا النوع من الأحذية عندما تكون الأرضية ملساء بشكل كاف، ويعد هذا النوع من الأحذية خيارا جيدا للاعبين، خاصة لمن يلعب في أرضية ماطرة بشكل اعتيادي.

أحذية الأرضية الصناعية

من أحدث أنواع الأحذية، وتسعى الشركات إلى فرضه في الأسواق، وهو يناسب الأرضيات الحديثة بشكل خاص، وينصح بعدم استخدامه على الأرضيات العشبية الطبيعية، ويعد خيارا مفضلا لوجود دعامات صغيرة مصنوعة من المطاط.

أحذية الأرضية الصلبة

تناسب الملاعب ذات الأرضية الجافة أو الأرضية الخالية من العشب، وتتميز بكثرة الدعامات الهرمية الشكل، وذلك للحفاظ على توازن اللاعب، وينصح أيضا باستخدامها على الأرضية العشبية الطبيعية.

أحذية الملاعب الداخلية (الصالات):

صممت بشكل مميز يناسب نوعية الأرضيات المختلفة، وتعد الخيار الأفضل في حال كانت الأرضية ملساء وصلبة في الوقت نفسه.