شكرا لقرائتكم "كماتشو" سر استقالة أسامة نبيه من تدريب إف سى مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أسامة نبيه تولى تدريب إف سى مصر خلفا لمحمد صلاح الذى رحل لخلافات مع الادارة بالنادى.
وكشف مصدر مقرب من أسامة نبيه أن محمد أحمد الشهير بكماتشو ظهير أيسر الزمالك الذى انتقل للاسماعيلى هو السبب الرئيسى فى رحيل أسامة نبيه من تدريب إف سى مصر، حيث جاء اللاعب للنادى واتفق معه على الانضمام لاف سى مصر مقابل 150 ألف جنيه فقط ولكنه فوجئ بمماطلة من إدارة النادى فى إبرم التعاقد بحجة انه دون المستوى مما دفع اللاعب للرحيل للإسماعيلى.
وكانت الخلافات قد تفاقمت بين أسامة نبيه ومسئولو إف سى مصر بسبب صفقات اللاعبين الجدد.. وشعر نبيه بأن هناك تدخل كبير فى صميم عمله خاصة ما يتعلق بالأمور الفنية وتقييم اللاعبين المرشحين للتعاقد مع النادى وهو رفضه نبيه واعلن الاستقالة عصر اليوم.
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