شكرا لقرائتكم أسامة نبيه يرد راتب شهر أغسطس بعد استقالته من إف سى مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر بنادى إف سى مصر أن أسامة نبيه المدير الفنى لفريق إف سى مصر، الذى تقدم باستقالته من منصبه رسميا منذ قليل قام برد راتبه الشهرى عن شهر أغسطس.

وكانت الخلافات قد تفاقمت بين أسامة نبيه ومسئولى إف سى مصر بسبب صفقات اللاعبين الجدد وشعر نبيه بأن هناك تدخل كبير فى صميم عمله مما يهدد طموحاته فى العمل قبل انطلاق الدورى، خاصة ما يتعلق بالأمور الفنية وتقييم اللاعبين المرشحين للتعاقد مع النادى وهو رفضه نبيه وأعلن الاستقالة عصر اليوم.

وكان أسامة نبيه قد تولى القيادة الفنية لفريق إف سى مصر خلفا لمحمد صلاح الذى رحل بعد مشاكل مع إدارة النادى.