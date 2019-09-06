شكرا لقرائتكم فايلر يطلب التعرف على لائحة الأهلى المالية .. اعرف السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للأهلي لائحة الفريق المالية من أجل دراستها جيداً ومناقشتها مع لجنة التخطيط للرة بالنادي وكذلك مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق.

ويرغب المدرب السويسري في معرفة بعض النقاط الخاصة بمبدأ الثواب والعقاب من أجل فرض مزيداً من الانضباط بالفريق والنظام وتوقيع عقوبات قاسية على ي لاعب يخرج عن النص .

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ورغم أن المدير الفني الجديد للأهلي تولّى المسئولية منذ أيام قليلة إلا أنه أستفسر عن أدق التفاصيل عن لاعبي الفريق وطلب تحاليل وفحوصات وتقارير طبية شاملة عن أي لاعب بجانب الإحصائيات التى من شأنها مساعدة الجهاز الفني على تقييم اللاعبين ومدى مشاركتهم مع الفريق الفترة الماضية.

ويناقش فايلر مع مسئولو النادي اللائحة المالية وكذلك مكافآت الفوز والتتويج بالبطولات وإبداء رأيه في هذه الأمور حتى يتم إجراء تعديلات على اللائحة إذا لزم الأمر.