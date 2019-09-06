شكرا لقرائتكم أسامة نبيه يستقيل من تدريب أف سى مصر رسميا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قدم أسامة نبيه مدرب منتخب السابق استقالته من تدريب أف سى مصر بعد سلسلة من الخلافات بينه وبين مجلس الادارة منذ توليه المسئولية.

وتولى أسامه نبيه مدرب منصب المدير الفني لنادي أف سي مصر، فى شهر أغسطس الماضى ليقدم أستقالته بعد شهر واحد من توليه المسئولية.

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وكان نادي أف سي مصر قد نجح في التأهل إلى الدوري المصري الممتاز في نسخته المقبلة، بعد تصدره لمجموعته في الدرجة الأولى بالموسم الماضي.

الجدير بالذكر أن نبيه سبق وأن عمل في منصب المدرب بالجهاز الفني لمنتخب المصري الذي كان يقوده الأرجنتيني هيكتور كوبر.