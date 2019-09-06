شكرا لقرائتكم مرتضي منصور يمنح أعضاء الزمالك كلمة سر لشطب عضوية الأهلاوية من النادى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه مرتضي منصور رئيس الزمالك، رسالة إلي أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك المقامة حاليا داخل مقر النادي الأبيض بقلعة ميت عقبة والتي انطلقت منذ صباح أمس الخميس وتستمر حتي التاسعة من مساء الغد. وطالب مرتضي منصور، أعضاء الزمالك، بالدعاء للفريق الأبيض قبل مباراته الهامة مع بيراميدز التي ستقام بعد غد الأحد، علي استاد برج العرب، في نهائي بطولة كأس مصر، متمنيا إن يتوج الفريق بلقب البطولة في اللقاء الذي سيشهد حضور 20 ألف مشجع بعد موافقة الجهات الأمنية. ووجه مرتضي منصور خلال حديثه مع رسالة للأعضاء قائلا:"العضو اللي قاعد جنبه أهلاوي يقوله طق.. ولو مطقش أنا هشطب عضويته".

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