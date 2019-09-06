شكرا لقرائتكم بيراميدز يعلن جاهزية عبد الله السعيد لنهائى الكأس أمام الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادى بيراميدز جاهزية لاعبه عبد الله السعيد لنهائى كأس مصر أمام الزمالك فى المباراة المقرر لها بعد غدٍ الأحد على ملعب برج العرب. وكتب بيراميدز عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" :" الكابيتانو عبد الله السعيد جاهز لمباراة نهائي الكأس أمام الزمالك". وكان السعيد قد غاب عن مباراتي بيراميدز أمام حرس الحدود، في دور الثمانية لكأس مصر، وإيتوال الكونغولي في إياب دور التمهيدي الأول من بطولة الكونفيدرالية الافريقية، بسبب إصابته في عضلة السمانة.

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