شكرا لقرائتكم المغربى رضوان جيد حكما لمباراة الإسماعيلى وأهلى بنغازى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسندت لجنة الحكام بالاتحاد العربى لكرة القدم ، إدارة مباراة الاسماعيلى وأهلى بنغازى الليبى للمغربى رضوان جيد والمقرر لها الجمعة المقبلة فى ذهاب دور الـ 32 للبطولة. وأوقعت القرعة الإسماعيلى فى مواجهة مع أهلى بنغازى بطل ليبيا ضمن منافسات دور الــ32 حيث يحتضن ملعب الإسماعيلية لقاء الذهاب فيما لم يتضح حتى الأن بشكل رسمى ملعب لقاء الإياب. وكان الإسماعيلى قد طالب بتعديل موعد لقاء الذهاب ليقام يوم 13 سبتمبر الجارى بدلًا من يوم 6 من الشهر نفسه بعد ترحيب الفريق الليبى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المغربى رضوان جيد حكما لمباراة الإسماعيلى وأهلى بنغازى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.