شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يدعو مندوب رئيس الجمهورية ووزير الرياضة لنهائى كأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه مسئولو اتحاد الكرة الدعوة لمندوب رئيس الجمهوية ووزير الشباب و الرياضة لحضور مباراة نهائى كأس مصر التى تجمع الزمالك و بيراميدز المقرر لها الأحد المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية. كما وجه مسئولو اتحاد الكرة الدعوة إلى محافظ الإسكندرية عبد العزيز قنصوة بالإضافة إلى رئيس المنطقة الشمالة. كان نادي بيراميدز قد طلب إستقدام حكام أجانب لمباراة الزمالك و بيراميدز المقرر لها بعد غد الأحد ، وخاطب مسئولو الجبلاية أكثر من دولة لتعيين طاقم حكم لنهائى الكأس.

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