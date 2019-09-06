مشاهدة مباراة تونس وموريتانيا وديا بث مباشر اليوم 6-9-2019...

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جدة - عمرو شويل مشاهدة مباراة تونس وموريتانيا

يخوض منتخب تونس في الثامنة والربع مساء اليوم مباراة ودية أمام موريتانيا بملعب "رادس"، ضمن إستعدادات المنتخبين للمشاركة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الامم الافريقية 2021. مشاهدة مباراة تونس وموريتانيا

يفتقد منتخب تونس في مباراة اليوم لجهود الثنائي فرجاني ساسي وحمدي النقاز الذي يستعد للمشاركة مع الزمالك أمام بيراميدز في المباراة المحدد لها بعد غد الاحد في نهائي كأس مصر، بجانب غيلان الشعلالي لأسباب تأديبية بسبب عدم الحضور في الوقت المحدد لموعد تجمع المنتخب. مشاهدة مباراة تونس وموريتانيا

وتشهد مباراة تونس وموريتانيا عودة علي معلول بعدما إستبعده الفرنسى آلان جيريس، المدرب السابق لمنتخب تونس، من المشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى أقيمت فى مصر خلال الفترة من 21 يونيو – 19 يوليو الماضيين، لكن المدرب الجديد لـ"نسور قرطاج" منذر الكبير، أعاده مرة أخرى خلال المعسكر الحالى. Advertisements

مشاهدة مباراة تونس وموريتانيا وكشفت وسائل الاعلام التونسية عن التشكيل المتوقع لمنتخب تونس أمام موريتانيا، والذي جاء كالتالي، فاروق بن مصطفى في حراسة المرمى، علي معلول - ياسين مرياح - حمزة المثلوثي - رامي البدوي - ألياس السخيري - أحمد خليل - يوسف المساكني - نعيم السليتي - أنيس البدري - طه ياسين الخنيسي.

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