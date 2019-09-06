شكرا لقرائتكم الرائد والفيصلي يتواجهان ودياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - يواجه الرائد نظيره الفيصلي يوم الأحد المقبل في مباراة ودية ضمن استعدادات الفريقين في فترة التوقف الدولي، قبل العودة إلى منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأعلن الرائد عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" أن المباراة ستكون في تمام السابعة مساءً على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.
ويستعد الرائد لمواجهة أبها يوم 14 سبتمبر الجاري، بينما يستعد الفيصلي لمواجهة الفتح، يوم 15 من الشهر نفسه، في الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
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