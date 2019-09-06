الأخضر يستعد لليمن.. وتدريبات خاصة لباهبري

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جدة - بواسطة طلال الحمود - عاود المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، يوم الجمعة، تدريباته بعد مباراته الودية التي خاضها يوم الخميس، أمام منتخب مالي، والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثله ضمن تحضيرات الأخضر للتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
ويستعد الأخضر لخوض مباراته الأولى في التصفيات الآسيوية، عندما يلاقي اليمن يوم الثلاثاء المقبل على استاد البحرين الوطني بالعاصمة البحرينية المنامة.
وأجرى لاعبو المنتخب تدريباتهم على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام تحت إشراف المدرب الفرنسي رينار، الذي قسم اللاعبين إلى مجموعتين، ضمت الأولى اللاعبين الذين شاركوا في مباراة مالي واكتفوا بتدريبات استشفائية، في حين خصص رينار للمجموعة الثانية لتمارين اعتيادية.
كما اكتفى هتان باهبري بتدريبات خاصة تحت إشراف الجهاز الطبي، بعد أن كشفت الفحوص الطبية التي أجريت له تعرضه لكدمة في مشط القدم.
ومن المقرر أن يواصل الأخضر تدريباته يوم السبت استعدادا لمواجهة اليمن.
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