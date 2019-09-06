شكرا لقرائتكم رئيس الاتحاد الجزائري منزعج من تهميشه ويلوح بالاستقالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - صرح خير الدين زطشي، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، أنه فكر فعليا في الاستقالة بعد فوز منتخب بلاده بكأس أمم إفريقيا، مؤكدا أنه تأثر كثيرا لتهميشه خلال الحفل الذي أقامته رئاسة الجمهورية احتفالا بهذا التتويج.

وقال زطشي في برنامج للإذاعة الجزائرية يوم الجمعة، إن تفكيره في الاستقالة يرجع إلى حالة الإرهاق التي عاشها بسبب الظروف الصعبة خلال فترة عمله على رأس الاتحاد الجزائري منذ انتخابه في 20 مارس 2017.

وأشار زطشي إلى التركة الثقيلة التي ورثها فضلا عن الحملة التي استهدفته من بعض الأشخاص الذين فقدوا بعض المكاسب كانوا يحظون بها في وقت سابق، منوها بأن الصور الرائعة التي صنعها الشعب الجزائري أنسته تهميشه في الحفل التكريمي الذي أقامته رئاسة الجمهورية على شرف "الخضر".

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وأضاف: لست نادما على ترأس اتحاد الكرة الجزائري، ولو يتطلب الأمر تكراره سأفعل ذلك دون تردد لأنني أحب كرة القدم وخدمة بلادي، وهناك بعض المشاريع لابد من إنهائها. أرى أن الاتحاد الجزائري لا بد أن يدار من طرف الأشخاص الذين لهم علاقة بكرة القدم.

من جهة أخرى، أشار زطشي، إلى أن علاقته بجمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري، من الجانب المهني ممتازة، وأخوية على الصعيد الشخصي. كما كشف أن المنتخب الجزائري سيلعب مباراتين وديتين "قويتين" في شهر أكتوبر المقبل، إحداهما ضد منتخب من أميركا الجنوبية.

ولفت إلى عقد الاتحاد الجزائري جمعية عمومية يوم 17 سبتمبر الجاري، لمراجعة دوري المحترفين والهواة، بهدف تطوير الكرة الجزائرية ووصولا إلى تطبيق قاعدة اللعب المالي النظيف.